اليوم الثاني من إضراب تكتل النقابات: استجابة ضعيفة بالمؤسسات التربوية و الصحية بالعاصمة





عرف اليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة استجابة "ضعيفة" على مستوى المؤسسات التربوية و الصحية بالجزائر العاصمة, وخلال جولة استطلاعية بعدد من المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي, متوسط, ثانوي), لوحظ سير عادي للتمدرس في غالبية المؤسسات باستثناء استجابة ضعيفة للإضراب بعدد من المؤسسات التربوية وشمل على وجه الخصوص الأساتذة فقط دون الإداريين. وفي متوسطة سعيد بوعنان ببلدية بئر مراد رايس لم يلق الإضراب الذي دعت إليه 13 نقابة مستقلة تمثل عمال مختلف القطاعات الوظيف العمومي أية استجابة, وهو الأمر نفسه بالنسبة لمتوسطة عبد الرحمن بوساعة بنفس البلدية التي عرفت سير عادي للتمدرس. وببلدية حيدرة قام أساتذة ابتدائيات الواحات بأداء عملهم بصفة عادية وهو الأمر نفسه بالنسبة لمؤسسة الشيخ بوعمامة ببلدية المرادية التي تتوفر على أقسام لمختلف الأطوار التعليمية, بالإضافة إلى متوسطة ملحقة متوسطة محمد صحراوي بنفس البلدية الذي لم يستجيب أساتذتها ولا موظفوها للإضراب. وقد استجاب لهذا الإضراب عدد من أساتذة ثانوية محمد بوضياف على مستوى بلدية المدنية. و في قطاع الصحة واصل ممارسو الصحة العمومية بالمؤسسات الجوارية بكل من حسين داي وبئر مراد رايس ورويسو نشاطاتهم بشكل عادي في حين شهدت العيادتان المتعددة الخدمات بكل من القبة وسيدي يحيى إضرابا مس مصالح جراحة الأسنان. وفي هذا الصدد, أكد الدكتور ناصر قريم, مستشار بوزارة الصحة مكلف بالتنسيق بين هذه الأخيرة والشركاء الاجتماعيين بأن نسبة المشاركة خلال اليوم الثاني من الإضراب "تتراوح بين 3 إلى 4 بالمائة على المستوى الوطني واصفا إياها بالمشاركة التضامنية مع قطاع التربية أكثر منها استجابة لهذا الإضراب". وقال في هذا المجال أن "هذه المشاركة التي مست جزء ضعيف من جراحي الأسنان لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمة المقدمة إلى المواطن ". وكانت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات قد أوضحت في بيان لها أن نسبة الاستجابة للإضراب خلال اليوم الثاني قد بلغت "60,43 بالمائة لدى ممارسي الصحة العمومية و55 بالمائة لدى موظفي الصحة". يذكر أن 13 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي منها قطاع التربية الوطنية و الصحة و التكوين و التعليم المهنيين و الجماعات المحلية دعت إلى إضراب دوري لمدة 03 أيام للمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد و إشراكها في إعداد قانون التقاعد الجديد. و قد شرع في هذه الحركة يومي 17 و 18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديدها يومي 24 و 25 من نفس الشهر.

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