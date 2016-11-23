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23/11/2016 11:58:00

الفريــق أحمد ڤــايد صـالح يستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة


استقبل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر الشركة الجزائرية لصناعة المركبات مرسيدس بتيارت، هذا اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب  ئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. بعد مراسم الاستقبال الرسمية بمطار تيارت، بحضور اللواء باي سعيد، قائد الناحية العسكرية الثانية، وكذا السلطات العسكرية والمدنية، انتقل الوفد إلى مقر الشركة أين طاف بمختلف ورشاتها وأقسامها. هذه المؤسسة التي تعد ثمرة شراكة جزائرية-إماراتية مع الشريك التكنولوجي الألماني، تتولى إنتاج سيارات رباعية الدفع وسيارات نفعية من نوع سبرنتر للإسعاف ونقل الأفراد والبضائع. ويأتي إنجاز هذه الشركة في إطار جهود تطوير صناعة الدفاع التي مكنت وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الهيآت النظامية والمؤسسات الوطنية من الحصول على عتاد متحرك ذو نوعية جيدة، فضلا عن تكوين الشباب وخلق مناصب عمل مستدامة، وهذا تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أمر به فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامي إلى الحد من تبعية الاقتصاد الوطني للخارج

 

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