وزير الداخلية نور الدين بدوي لا نريد في مؤسساتنا من يرى المسؤولية تشريف‎





تشير بعض المصادر من مبنى الولاية تيسمسيلت انه يتوقع في الأيام القريبة القادمة من إيفاد لجنة تحقيق إلى الولاية تيسمسيلت أي عقب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية الى الولاية قبل يومين. وحسب ذات المصادر ان الهدف المنشود هو قطاع البناء بصفة عامة الذي عرف في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا في تأخر الانجازات والدليل ان وزيرة الداخلية أعاب على مسؤولي القطاع على التأخر الكبير أثناء وضع حجر الأساس لمشروع الساكنات الاجتماعية بحي سيدي الهواري والمسجل منذ سنة 2010 ولم تنطلق به الأشغال الى غاية أول أمس حيث أعطى وزير الداخلية إشارة الانطلاق .ناهيك عن الصراع القائم على الحصة السكنية التي بداء الصراع حولها بين مدير التجهيزات العمومية والمقاولين كما يعرف ديوان الترقية والتسيير العقاري فراغ خزينته بعد الحكم النهائي لأحد ملاك الأراضي ببلدية لرجام أين قضت المحكمة لصالحة في حدود 5 ملايير سنتيم ناهيك عن تجميد مشاريع شارك فيها مدراء حاليون وسابقون قدرت بـ 1000 ألف مليار سنتيم خاصة بقطاع البناء لوحده الأمر الذي أزعج وزير الداخلية حين قال في جلسة العمل مع المجتمع المدني مخاطبا الحضور من مدراء تنفيذيين ومنتخبين محلين لا نريد مسؤولين يرون من موقع مسؤوليتهم " المسؤولية تشريف وليست تكليف " وعلى هذا الأساس حالة غير عادية تعرفها الهياكل الإدارية لقطاع البناء والسكن خوفا من كشف من السبب الحقيقي في تعطيل المشاريع وكشف المتواطئين صوب الولاية .........

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