عبد الرزاق هني: تسليم 8 ملايين جواز سفر و1مليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية





صرح المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الرزاق هني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه تم لحد اليوم تسليم أكثر 8 ملايين جواز سفر ومليون بطاقة تعريف وطنية بيومترية.وقال هني في تصريح للإذاعة أنه "تم تسليم حوالي 8.2 مليون جواز سفر من بينهم مليوني جواز سفر موجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج منذ وضع النظام الالكتروني الخاص بهذه الوثيقة و ببطاقة التعريف الوطنية". وبعد أن ذكر بأنه تم تحديد أجل خمس سنوات لتسليم كافة بطاقات التعريف الوطنية البيومترية وذلك بمعدل 6 ملايين بطاقة سنويا أكد هني أنه سيتم بذل جهود لتقليص هذا الأجل إلى ثلاث أو أربع سنوات. وأضاف أنه "سيتم تسليم حوالي 3 ملايين وثيقة مماثلة مع نهاية السنة الجارية وما بين 6 و7 ملايين أخرى سنة 2017 في حين سيتم إنتاج مجمل هذه البطاقات الالكترونية في حدود 3 إلى 4 سنوات". وأشار إلى أن المترشحين للدورة المقبلة لشهادة البكالوريا سيتحصلون على هذه الوثيقة الجديدة مؤكدا على "أهمية" هذه الأخيرة بحيث أنها تسمح كذلك بالاستفادة من "خدمات مختلفة". ومن جهة أخرى ألح المسؤول على أن المواطن لن يتوجه إلا مرة واحدة إلى البلدية المعنية بعد رقمنة معطياته في حالة طلبه الوثيقة من جديد كون أن المعلومات المتوفرة صالحة لكل الوثائق الضرورية. وأكد هني مجددا على أن كافة الوثائق البيومترية "مؤمنة ومحمية" من قبل مهندسين مؤهلين بالرغم من أن التجهيزات مستوردة مضيفا أن مركزي الجزائر العاصمة والأغواط يكفيان للاستجابة لحجم الإنتاج اللازم. وأشار إلى أنه يتم تحضير "رمز" سيسمح منذ 2017 بسحب كافة الوثائق الكترونيا لتفادي التنقل إلى بلدية الميلاد أو الإقامة. وأكد المسؤول أن الوالي يقوم بمتابعة "صارمة" لهذه الجماعات مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا ورد خطأ على وثائق الحالة المدنية تم وضع نظام لإجراء تصحيح "آني" أو تصحيح على المستوى المركزي في حالات أخرى. وبعد أن ذكر بأن العمل برخصة السياقة البيومترية سيبدأ مطلع 2017 ألح على أهمية بطاقة بيومترية لترقيم المركبات لاسيما فيما يتعلق بتسيير البطاقية الوطنية للمركبات ومتابعة السيارة. وبخصوص احتمال اللجوء إلى بطاقات الانتخاب البيومترية قال المسؤول أن المسألة ليست واردة و أنه يمكن استعمال بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لذلك.

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