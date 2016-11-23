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23/11/2016 11:04:00

..جميعي: الآراء السياسوية لا تقنعنا وقانون المالية 2017 سيمرر


·        نواب الأفلان مجمعون على التخفيض بنسبة 50 %

هاجم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، الأحزاب التي رفضت قانون المالية 2017، متهما اياها بالتغليط والتخويف، وقال إن كتلة الأفلان تتحمل   مسؤوليتها بكل جرئة وأنها تملك الأغلبية، مؤكدا أن  قانون المالية سيمرر بطريقة ديمقراطية. وقال جميعي في تصريح له على هامش جلسة التصويت على قانون المالية 2017 :" .. نحن لا نزايد أبدا ولا ننتهج مناهج معينة في مناسبات معينة"، ومؤكدا :" متحملون للمسؤولية ونحمل رسالة"، موضحا:" كل خطواتنا تصب في العمل على سيرورة الدولة وسيرورة المؤسسات  أما الاعمال السياسوية ليست هوايتنا". وفي رده عن تمرير أحزاب الأغلبية لقانون المالية 2017  أفاد جميعي:" ..لابد أن ننطلق من المنطلقات الديمقراطية وفي أغلب دول العالم هناك أغلبية مساندة للحكم وطرف ثاني يكون معارضا" مؤكدا :" نحن مقتنعون أن ونتحمل مسؤوليتنا بكل جرئة ونحن نملك الأغلبية ونؤكد أن قانون المالية سيمرر بطريقة ديمقراطية - حسبه- ونترك المجال لكل الأفكار المغايرة للتعبير عن آرائه في أطر الديمقراطية والاحترام و التقدير"، موضحا:" لا يتحتم علي أبدا  الأخذ الأفكار و التصورات بالآراء التي لا تقنعنا لأن مجالها سياسوي يهدف إلى التغليط والكسب خلال التشريعيات"، وقال إن المواطن الجزائري متفهم للوضعية، وخاطب جميعي الجزائريين بالقول:" مهما تكون الرسائل مغلطة ومشككة ..فميزانية 2017 لم تمس التحويلات الاجتماعية وحافظت على مستواها وفي بعض المجالات زادت بنسبة أكبر من 04 % كل الأمور الأخرة مجرد تغليطات. وفي تعليقه على قانون المالية 2017 قال جميعي أن حزب جبهة التحرير الوطني جاء في ظروف اقتصادية معينية تستدعي التحام كل القوى السياسية والوقوف وقفة تضامنية وكل يتضامن حسب موقعه وحسب مسؤولياتها مع الحالة الاقتصادية للبلاد، موضحا بهذا الخصوص أن الحالة الاقتصادية للبلاد لا تواجه الجزائر فحسب بل ضربت الكثير من دول العالم ، مستطردا:" خطونا خطوات كبيرة نحو السلامة من الانهيار". وعن التخفيض من منحة النواب إلى النصف قال جميعي" نحن دستوريون نحترم الدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدا أن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تضامنت مع الحالة الاقتصادية للبلاد بخطورة جريئة تضامنية حيث اقترحت تخفيض 50 %  من هذه المنحة ، وقال إن مكتب المجلس استجاب لهذا المقترح الذي قام على الفور بإدراجه ضمن ميزانية المجلس، داعيا التوجه لأصحاب الاختصاص :" ..أريد أن تتحدوا للاقتصاديين ميزانية المجلس هي التي سنطلبها من الخزينة العمومية يعني المبلغ ناقص 50 %  والتي ستهتم بالأمر، وقال :"..الحديث عن بقاء الأموال هنا هي كاذبة".

 

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..جميعي: الآراء السياسوية لا تقنعنا وقانون المالية 2017 سيمرر

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