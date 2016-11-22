النواب يحتجون على قانون المالية الجديد
تميزت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2017 ،بمقاطعتها من قبل بعض الاحزاب السياسية حيث قاطع كل من نواب الافافاس، وجيهة العدالة والتنمية الجلسة تعبيرا منهم على رفضهم القاطع لمشروع قانون المالية والذين قاموا بوقفة احتجاجية داخل قبة البرلمان بخضوص مشروع القانون حاملين شعارات التنديد والرفض لهذا القانون الذين اعتبروه حرب اجتماعية ضد المواطن البسيط ،مبرئين ذمتهم امام الشعب الجزائري على حد قولهم منه، في حين قرر نواب حزب العمال التصويت بلا على مشروع القانون بمعية نواب التكتل الاخضر الذي رفعوا شعارات داخل قاعة الجلسات امام اعضاء من الحكومة الذين حضروا جلسة التصويت ضد ما جاء به قانون المالية لينسحبوا بعد ذلك من الجلسة والإمتاع عن التصويت
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