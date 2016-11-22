تدمير مخبأين للإرهابيين وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بكل من سطيف وتلمسان
إثر عمليات بحث وتمشيط ، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم آمس ، بكل من سطيف الناحية العسكرية الخامسة وبومرداس الناحية العسكرية الاولى ، مخبأين للإرهابيين يحويان كميات من الأفرشة والألبسة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة لحرس الحدود بتلمسان، اليوم، من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ أربعة (04) قناطير و (67) كيلوغرام. فيما ضبط عناصر الدرك الوطني شاحنة محملة بـ (19) قنطارا و (70) كيلوغراما من التبغ، بالإضافة إلى (14018) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة والبيض الناحية العسكرية الثانيةمن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تلمسان الناحية العسكرية الثانية وتندوف الناحية العسكرية الثالثة وسطيف الناحية العسكرية الخامسة (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة.
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