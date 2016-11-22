

تدمير مخبأين للإرهابيين وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج بكل من سطيف وتلمسان إثر عمليات بحث وتمشيط ، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم آمس ، بكل من سطيف الناحية العسكرية الخامسة وبومرداس الناحية العسكرية الاولى ، مخبأين



فرعون تنهي مهام المدير العام لموبيليس محمد حبيب قررت صبيحة اليوم وزيرة البريد و تكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، محمد حبيب الذي لم يمضي على تعيينه على



تحويل الفنان اعمر الزاهي إلى الخارج لتلقي العلاج أعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي سهرة الاثنين عبر صفحته في الفايسبوك أنه سيتم تحويل عمر الزاهي (75 سنة) أحد أعمدة الأغنية الشعبية إلى الخارج



توقيف 7 مشتبه فيهم في جريمة قتل لمواطن ببن طلحة بالعاصمة تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة ببراقي (ولاية الجزائر) مؤخرا من فك لغز جريمة قتل وقع ضحيتها مواطن (56 سنة) في مقر سكناه ببلدية بن



حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر 2016 قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر 2016، بمعالجة (3145) قضية، أفضت إلى إيقاف (3655) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة،



في دورتها الخامسة : أيام الفيلم الجزائري بعمان فرصة مميزة للتعريف بالسينما الجزائرية تعتبر أيام الفيلم الجزائري بعمان التي يحتضنها الأردن ابتداء من يوم أمس في دورتها الخامسة فرصة مميزة لتعريف المواطن الأردني بالإنتاج السنيمائي الجزائري في ظل



بن كيران يؤكد أنه متمسك بالشرعية ولن يخضع للابتزاز حفل المشهد السياسي المغربي بهجمات متبادلة بين الاحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة التي كلف الزعيم الاسلامي عبد الاله بن كيران بتشكيلها، دون ان تظهر حتى



عجز يقارب 16 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى لـ 2016 بلغ عجز الميزان التجاري في الأشهر العشرة الأولى 8ر15 مليار دولار مقابل عجز قدر ب 76ر13 مليار دولار لنفس الفترة من 2015, حسبما علم لدى



التكتل المستقل يستهل إضرابه المفتوح أمام مقرات الولايات تجمع أمس مئات العمال من قطاعات التربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والإدارة العمومية، أمام مقرات الولايات على المستوى الوطني، في أول يوم من الإضراب الوطني