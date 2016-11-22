فرعون تنهي مهام المدير العام لموبيليس محمد حبيب
قررت صبيحة اليوم وزيرة البريد و تكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، محمد حبيب الذي لم يمضي على تعيينه على رأس موبيليس سوى حوالي عام ، وتعيين أحمد شودار الذي كان يشغل مدير عام بالنيابة في اتصالات الجزائر رئيسا مديرا عاما جديدا لموبيليس، وترسيم الطيب كبال رئيسا مديرا عاما لاتصالات الجزائر. وأكدت الوزارة أن “هذا القرار ينم عن إرادة السلطات العمومية في إعطاء حركية جديدة للمؤسسة، التي تدخل ضمن محيط جد تنافسي بالنسبة لقطاع يشهد تطورات وتحولات سريعة”، مضيفة إلى أن “مهمة المسؤول الجديد الذي سيتم تعيينه تتمثل في مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة الاتصالات في مجال الهاتف النقال”.
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