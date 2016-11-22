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22/11/2016 11:57:00

توقيف 7 مشتبه فيهم في جريمة قتل لمواطن ببن طلحة بالعاصمة


 تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن طلحة ببراقي (ولاية الجزائر) مؤخرا من فك لغز جريمة قتل وقع ضحيتها مواطن (56 سنة)  في مقر سكناه ببلدية بن طلحة و توقيف سبعة (7) متورطين كانوا قد توغلوا لمسكن الضحية بغرض السرقة، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر الرائد عبد الوهاب بوطارة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني لبراقي. وأوضح الرائد بوطارة في تصريح للصحافة بعد عرض كل المسروقات من مجوهرات و مبالغ مالية بالإضافة إلى أسلحة بيضاء أن الأشخاص الموقوفون و الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 36 سنة سيتم تقديمهم اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش بتهم "القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و السرقة الموصوفة و تكوين جمعية أشرار وعدم التبليغ عن جريمة و إخفاء أشياء مسروقة". وأضاف أن هذه الجريمة التي ذهب ضحيتها مواطن من بن طلحة وقعت بعد تخطيط مسبق من طرف المشتبه فيهم حيث كان أحدهم جارا للضحية و هو الذي أخبر بقية أفراد العصابة بوجود مجوهرات بمنزل الضحية. وتعود وقائع القضية--حسب الرائد بوطارة-- إلى تاريخ 16 نوفمبر الفارط حيث ترصد المتهمين السبعة منزل الضحية  و بعد أن تأكدوا من مغادرة زوجته المسكن قاموا بطرق باب المنزل و بمجرد فتح الباب من طرف الضحية تهجموا عليه و قاموا بقتله و سرقة كل المجوهرات الموجودة بالمنزل. وأضاف أن مححقي الدرك الوطني استطاعوا في ظرف وجيز توقيف الجناة واحدا تلو الآخر بعد أن وجدوا بعض الحلي محل السرقة تباع في سوق وادي كنيس ببلكور

 

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