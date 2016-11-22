حصيلة نشاطات مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر 2016





قامت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر أكتوبر 2016، بمعالجة (3145) قضية، أفضت إلى إيقاف (3655) مشتبه فيه، أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من بينهم (1168) في قضايا تتعلق بحيازة و استهلاك المخدرات و الأقراص المهلوسة، (340) شخص متورط في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و (2145) شخص متورط في مختلف القضايا. من بين القضايا المعالجة، (345) قضية متعلقة بالمساس بالأموال والممتلكات، و (819) قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص، من بينها (02) قضية متعلقة بالقتل العمدي. بالنسبة للجنح و الجنايات ضد الأسرة و الآداب العامة، فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر (50) قضية، بينما تم معالجة (628) قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، بالإضافة إلى (135) قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية و المالية. أما بالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة، فإن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت (340) قضية، تورط فيها (362) شخص، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أودع منهم (33) الحبس المؤقت. في إطار مكافحة المخدرات، تمت معالجة (1105) قضية، تورط فيها (1324) شخص، مع حجز (27) كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى (7510) قرص مهلوس، (493) غرام من الكوكاكيين، و (1.66) غرام من الهيروين. بخصوص نشاطات الشرطة العامة و التنظيم خلال نفس الشهر من سنة 2016، فإن قوات الشرطة قامت بـ (254) عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة، أين تم تنفيذ (15) قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.

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