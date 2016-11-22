إحباط مخططات إرهابية في فرنسا واعتقال 7 أشخاص
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن توقيف 7 أشخاص في كل من ستراسبورغ ومرسيليا، يشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجمات إرهابية على التراب الفرنسي. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف، أن توقيف الأشخاص جاء أثناء عملية لمكافحة الإرهاب جرت ليلة السبت الأحد في ستراسبورغ ومارسيليا، وأضاف أنه تم استرجاع ترسانة من الأسلحة، مؤكدا أن الشبكة المعتقلين تتراوح أعمار بين 29 و37 عاما، ويحملون جنسيات فرنسية ومغربية وأفغانية وكانوا يسعون إلى تنفيذ هجمات ّإرهابية. وتمت المداهمات في إطار تحقيق فتحته نيابة مكافحة الإرهاب –يضيف كازنوف- منذ أكثر من 8 أشهر، وكانت أجهزة الاستخبارات لا تعرف ستة منهم.
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