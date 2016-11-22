

بن كيران يؤكد أنه متمسك بالشرعية ولن يخضع للابتزاز حفل المشهد السياسي المغربي بهجمات متبادلة بين الاحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة التي كلف الزعيم الاسلامي عبد الاله بن كيران بتشكيلها، دون ان تظهر حتى



عجز يقارب 16 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى لـ 2016 بلغ عجز الميزان التجاري في الأشهر العشرة الأولى 8ر15 مليار دولار مقابل عجز قدر ب 76ر13 مليار دولار لنفس الفترة من 2015, حسبما علم لدى



التكتل المستقل يستهل إضرابه المفتوح أمام مقرات الولايات تجمع أمس مئات العمال من قطاعات التربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والإدارة العمومية، أمام مقرات الولايات على المستوى الوطني، في أول يوم من الإضراب الوطني



إحباط مخططات إرهابية في فرنسا واعتقال 7 أشخاص كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن توقيف 7 أشخاص في كل من ستراسبورغ ومرسيليا، يشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجمات إرهابية على التراب الفرنسي. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد: مستعدون لتجميد إنتاج النفط أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا مستعدة لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي، مشيرا أن ذلك لن يلحق أضرارا بالاقتصاد. وقال بوتين في مؤتمر



البرلمان الفرنسي يواصل الدفاع عن الحركى وذويهم ويسعى لتكريم السفاحين يعيد إقدام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على تقديم مشروع قانون جديد للاعتراف بتخلي فرنسا عن الحركى وذويهم في الجزائر وتعرضهم لـ"مجازر جماعية"، الحديث عن الحرب



شهاب ينفي وجود صراعات داخلية أو خارجية بالأرندي أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب، امس، أن مداخيل البلاد تراجعت بنحو 50 بالمائة مما يستوجب انتهاج سياسة اقتصادية جديدة ومسايرة المرحلة



لوح: بطاقة بيومترية مهنية للقضاة ...قريبا أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،أمس، عن إعداد مشروع "البطاقة البيو مترية المهنية" خاصة بموظفي القطاع و القضاة، مؤكدا أنها ستدخل حيز الخدمة



نواب البرلمان يطالبون بتغيير الألقاب المشينة والخادشة للحياء دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الدولة الجزائرية للتدخل والمبادرة بتغيير الألقاب المشينة و الخادشة للحياء والتي قالوا إن فرنسا فرضتها على الجزائريين، مشددين على أهمية تكوين موظفي الحالة المدنية وعلى رأسهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل لتفادي الأخطاء الصادرة بوثائق الحالة المدنية.