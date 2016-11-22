الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد: مستعدون لتجميد إنتاج النفط





أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا مستعدة لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي، مشيرا أن ذلك لن يلحق أضرارا بالاقتصاد. وقال بوتين في مؤتمر صحفي له في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" التي عقدت في ليما عاصمة بيرو: "أما ما يخص اجتماع (أوبك) المقبل وموقفنا، فإنه لا يزال من دون أي تغير... لقد أكدنا مرارا أننا مستعدون لتجميد إنتاج النفط عند المستوى الحالي له. ونحن لا نرى أي أضرار بالنسبة لقطاع الطاقة في بلادنا". وأضاف بوتين أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال دائم مع شركات الطاقة في البلاد، وهي أبدت استعدادها للانضمام إلى هذا المقترح. وأشار بوتين إلى أنه ليس بوسعه التأكيد بنسبة 100% أنه سيتم التوصل إلى الاتفاق حول تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع (أوبك) المقبل، لكنه لفت إلى أن "الخلافات الرئيسية التي لم تتم إزالتها بشكل عام، يمكن إزالتها، لأنه لم تبق هناك أية مسائل جدية". وتابع قائلا: "ونحن من جانبنا سنعمل كل ما يتوقعه منا شركاؤنا، وفي أي حال من الأحوال، فإن تجميد الإنتاج لا يعتبر مشكلة بالنسبة لنا". وستعقد "أوبك" في 30 من الشهر الجاري في فيينا، اجتماعا لبحث آخر التطورات في سوق النفط وفرص التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج.

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