لوح: بطاقة بيومترية مهنية للقضاة ...قريبا





أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،أمس، عن إعداد مشروع "البطاقة البيو مترية المهنية" خاصة بموظفي القطاع و القضاة، مؤكدا أنها ستدخل حيز الخدمة قريبا لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية، وقال إنها ستمكن من حمل كل البيانات الشخصية للمعنيين بالأمر، وتقلل العبء على المعنيين في حالة رغبتهم الحصول على وثائقهم الشخصية دون التنقل إلى الإدارة المركزية. وأشار لوح خلال عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون الحالة المدنية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أهم الانجازات التي جسدتها على ارض الواقع إدارته الوزارية في إطار الإصلاحات التي تبنتها الدولة فيما يخص المنظومة القضائية و العدالة من اجل عصرنة المرافق القضائية و تحسين الخدمات العمومية للموطن وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أهم هذه الانجازات التي كانت البعض منها في غاية السرية لاعتبارات أمنية ، في إشارة منه إلى إنشاء قاعدتي حفظ البيانات و المعلومات الاحتياطية في انتظار إنشاء قاعدة احتياطية ثلاثة في المجال ذاته. وأكد الوزير أن التقرير التمهيدي لمشروع تعديل قانون الحالة المدنية المعروض على نواب الشعب، جاء لتخفيف العبء على الموطن داخليا و خارجيا لتصحيح الأخطاء الواقعة في عقود الحالة المدنية التي تريق كاهل الموطنين لاسيما الجالية الجزائرية في المهجر، مضيفا على أن تعديل و إتمام الأمر 70-20 المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 1970 جاء أيضا بجملة من التحسينات و الامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة و المتلفة و إبطالها و تصحيحها و تعديلها لصالح الموطنين الجزائريين في داخل الوطن و خارجه و ذلك باستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة لتوفير خدمة ذات جودة و دقة تتوافق و إرادة تحسين مرفق القضاء و إصلاح العدالة. هذا وأكد وزير العدل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف قانون الحالة المدنية مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة وتحسين وترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى، من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي، كما يهدف المشروع أيضا إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الوطن وخارجه وتجنيبه عناء التنقل مسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية. وأضاف لوح أنه تم إدخال تعديلات ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة بالبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة مكان تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ وعوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في قنصلياتنا بالخارج. كما سيتمكن المواطن من تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن وعبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين في الخارج.

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