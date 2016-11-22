نواب البرلمان يطالبون بتغيير الألقاب المشينة والخادشة للحياء





دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الدولة الجزائرية للتدخل والمبادرة بتغيير الألقاب المشينة و الخادشة للحياء والتي قالوا إن فرنسا فرضتها على الجزائريين، مشددين على أهمية تكوين موظفي الحالة المدنية وعلى رأسهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل لتفادي الأخطاء الصادرة بوثائق الحالة المدنية.

خديجة قدوار

بونار: لابد من تغيير الألقاب الخادشة للحياء

دعت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فاطمة الزهراء بونار، أمس، الدولة الجزائرية للتدخل وتغيير الألقاب المشينة و الخادشة للحياء و التي قالت إن فرنسا فرضتها على الجزائريين، مشددة على أهمية وجود طلب نموذجي- طلب التسجيل- موحد على مستوى البلديات "، مقترحة استحداث سجل للناخب لتعزيز شفافية الانتخابات.

الداوي:" لماذا لا تبادر الدولة بتغيير الألقاب المشينة؟"

دعا النائب بحزب الكرامة محمد الداوي ،أمس، الدولة الجزائر للمبادرة بتغيير الألقاب المشينة التي يحملها الجزائريون، منوها بالإجراءات الصعبة التي تواجه المواطنين الراغبين في تغيير ألقابهم، مشيرا إلى غياب التكوين بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، كما انتقد الشكل الحالي للدفتر العائلي. وانتقد النائب عدم حضور وزير الداخلية لجلسة المناقشة أو ممثلين عنه بالنظر للشراكة التي تربط القطاعين في هذا المجال، مشددا على أهمية إصلاح الأسباب التي أدت إلى الأخطاء التي تقع على مستوى البلديات والإدارات.

دخليلي: أصحاب عقود ما قبل التشغيل يرتكبون أخطاء بالجملة

انتقد النائب بحزب التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي، أمس، طريقة عمل موظفي الحالة المدنية وعلى رأسهم عمال ما قبل التشغيل، داعيا للتوجه لتكوين الأعوان للقضاء على الأخطاء في وثائق الحالة المدنية بالبلديات.وشدد دخيلي في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية على أهمية تكوين موظفي الحالية المدنية وعلى رأسهم أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين قال إنهم يرتكبون أخطاء بالجملة في وثائق الحالة المدنية، موضحا انه لابد من التوجه إلى أصل المشكلة وهو التكوين ، داعيا في الوقت ذاته لتقريب الإدارة من المواطن . وقال دخيلي إن المشروع يرمي لتحسين المنظومة التشريعية ولتجسيد المبادئ التي حملها الدستور الجديد، مشيرا إلى توسيع الاختصاص للمجال القضائي من خلال التسهيلات التي تسمح بتصحيح الأخطاء، مؤكد:" ..نحن ندعم القانون"، وأضاف:" بالرغم من المجهودات التي تبذل في هذا المجال إلا أن الأخطاء في ازدياد و الأمر غير طبيعي".

بوناب: كيف تطالبون الزوجة الأولى بحضور زواج زوجها؟

دعت سعيدة بوناب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، لتكوين موظفي البلديات للقضاء على الأخطاء التي يرتكبونها في وثائق الحالة المدنية يوميا، مطالبة بإيجاد الآليات الكفيلة بحماية كرامة الزوجة الأولى التي يقضي القانون بوجود حضورها خلال عقد قران زوجها من امرأة أخرى. وأشارت بوناب في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى المجهودات المبذولة لتطوير البلديات ، داعية بهذا الخصوص لتكوين موظفي البلديات للقضاء على الأخطاء التي يرتكبونها في وثائق الحالة المدنية يوميا، كما طالبت بحماية كرامة الزوجة الأولى التي يقضي القانون بوجود حضورها خلال عقد قران زوجها من امرأة أخرى، مفيدة بهذا الخصوص:" كيف تطالبون الزوجة الأولى لتنقل من ولاية لأخرى لتشهد على زواج زوجها؟". وبدورها طرحت النائب بحزب جبهة التحرير الوطني جميلة أبا، أمس، في مداخلة لها بالمجلس الشعبي الوطني المشكلة التي تواجه الكبار في السن سواء منهم الأحياء أو الأموات الذين يواجهون صعوبة في استخراج الوثائق الخاصة بهم – شهادات الميلاد أو الوفاة-، داعية لإيجاد آليات للقضاء على المشكل التي تواجه الزواج المختلط من خلال السماح للآباء الأجانب من منح الألقاب لأبنائهم.





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