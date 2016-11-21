خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيسمسيلت: بدوي يعطي تعليمات للولاة لسحب الأراضي غير المستغلة في إطار الاستثمار





أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بتيسمسيلت تعليمات صارمة لولاة الجمهورية لنزع الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار والتي تجاوزت الاستفادة من منحها لمدة سنة٫ وقال وزير الداخلية خلال زيارة تفقدية لولاية تيسمسيلت "ما نرجوه هو تحريك وتفعيل الحركة الاستثمارية في البلاد ونمنح الأراضي ونمد المساعدة لمن يستغلها أحسن استغلال وفي إطارها الخاص"، مؤكدا على دعم الاستثمار السياحي والصناعي لاسيما بالمدن الداخلية. من جهة أخرى أكد الوزير على أن صندوق الضمان والتضامن الاجتماعي للجماعات المحلية سيسخر لخدمة البلديات واستحداث توازن بين البلديات، وأضاف" نحن ندرك أن تيسمسيلت لم تأخذ نصيبها من المشاريع التنموية كما كنا نطمح بسبب أناس سامحهم الله". وخلال وقوفه بلدية سيدي سليمان أكد بدوي على دعم المنطقة بهدف عودة السكان المهجرين من جراء الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر في العشرية السوداء، كما شدد على فتح مسالك الطرق وإيصال التجمعات السكانية بالماء الصالح للشروب وغاز المدينة إلى كل المناطق والجهات وكذا الربط بالكهرباء، ناهيك عن الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار دعم السكن الريفي. وألح وزير الداخلية على أن الدعم الذي يجده يجزأ إلى محورين المحور الأول مصدره دستوري ولم تتوقف الدولة على تجسيده مهما كان الحال بحيث يجسد برنامج رئيس الجمهورية بحذافيره، أما المحور الثاني فهو اقتصادي استثماري وهو يتمحور حول خلق مناصب شغل مع إيجاد سبل شراكة بين القطاع العام والخاص، والذي يندرج في اقتصاد مربح يساهم ويخفف على ميزانية الدولة وهذا بقوة عقلة التسيير والدولة عازمة بل تواصل تحديها رغم شكوك الكثير ممن يشككون فيما نطمح إليه والمواطن يساندنا ويواصل إرادته حتى يثبت العكس.

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