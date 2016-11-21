تسهيلات جديدة لتجديد تأشيرة "شنغن"
أعلن مركز "تي آل أس كونتاكت"، المكلف بتجميع ملفات تأشيرة شنغن لعدة دول من ضمنها فرنسا، عن تسهيلات جديدة لتجديد التأشيرة. التسهيلات الجديدة، نشرت بموقع المتعامل وتخص من انتهت صلاحية تأشيرتهم منذ أقل من سنة وأيضا طالبي التأشيرة لأسباب طبية، فهؤلاء ليسوا مجبرين ابتداء من الآن الحصول على موعد بل يكفي التقدم لمصالح المركز بين الساعة الثامنة والثالثة مساء لإيداع ملفاتهم.
عدد القراءات 20 مرة | قراءات اليوم 20 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
- البروفيسور الجزائري عليم بن عبيد يفوز بجائزة نوبل في الطب
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك