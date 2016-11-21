

المطرب سعيد قطاطبي يفوز بجائزة عبد الكريم دالي عادت الجائزة الأولى لمسابقة الشيخ عبد الكريم دالي للأغنية الأندلسية للمطرب سعيد قطاطبي المقيم بباريس فيما احتل المرتبتين الثانية و الثالثة رضا برانن و صباح



خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيسمسيلت: بدوي يعطي تعليمات للولاة لسحب الأراضي غير المستغلة في إطار الاستثمار أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم بتيسمسيلت تعليمات صارمة لولاة الجمهورية لنزع الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار والتي تجاوزت الاستفادة من منحها



سقوط مئات الضحايا في حلب وأوباما وقادة الاتحاد الاوروبي يدعون روسيا وإيران لوقف القصف أجبر القصف الجوي والمدفعي العنيف لقوات النظام السوري على شرق حلب، الجمعة، السكان على البقاء في منازلهم بعد ليلة شهدت اشتباكات عنيفة في جنوب المدينة،



اجتماع الدوحة: بوطرفة يؤكد التزام دول "أوبك" بتجسيد اتفاق الجزائر في اجتماع فيينا أعرب وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستشاري بالدوحة الذي ضم أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا من خارجها مؤكدا



تسرب 500 ألف طفل من المدرسة كل عام يحتفل العالم، باليوم العالمي للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989. وأكد رئيس الهيئة الوطنية للترقية



حنون: "مشروع قانون المالية لا يستجيب لطموحات الأغلبية الساحقة من الشعب" اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب لطموحات الأغلبية الساحقة من الشعب. وقالت حنون خلال تجمع شعبي



تسهيلات جديدة لتجديد تأشيرة "شنغن" أعلن مركز "تي آل أس كونتاكت"، المكلف بتجميع ملفات تأشيرة شنغن لعدة دول من ضمنها فرنسا، عن تسهيلات جديدة لتجديد التأشيرة. التسهيلات الجديدة، نشرت بموقع المتعامل



مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل ببيروت يشارك مجلس الأمة ابتداء من اليوم الاثنين في ورشة عمل حول "التنوع و التسامح في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" التي تحتضنها عاصمة لبنان



بعد لقاء الحكومة مع الولاة:أول خرجة لوزير الداخلية إلى ولاية تيسمسيلت من المتوقع أن يحل صباح اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في زيارة تفقدية لولاية تيسمسيلت، حيث سيتفقد العديد من الهياكل و