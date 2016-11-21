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21/11/2016 12:18:00

مجلس الأمة يشارك في ورشة عمل ببيروت


يشارك مجلس الأمة ابتداء من اليوم الاثنين في ورشة عمل حول "التنوع و التسامح في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" التي تحتضنها عاصمة لبنان بيروت، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للمجلس. و تهدف هذه الورشة التي تنظمها مؤسسة "وستمينستر للديمقراطية" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي و مجلس النواب اللبناني، إلى تعزيز الأنشطة الخاصة بالقيم المشتركة للتنوع و التسامح و السلام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. و يتضمن جدول أعمالها المبرمج إلى غاية يوم الأربعاء دراسة عدة مواضيع لا سيما منها سياق التنوع و تحدياته و دور البرلمان في إرساء مبادئ الحوار و التسامح و كذا سياسات وطنية و إقليمية للترويج للتنوع و الحوار.

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