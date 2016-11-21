بعد لقاء الحكومة مع الولاة:أول خرجة لوزير الداخلية إلى ولاية تيسمسيلت





من المتوقع أن يحل صباح اليوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي في زيارة تفقدية لولاية تيسمسيلت، حيث سيتفقد العديد من الهياكل و المنشآت على مستوى تراب الولاية و البداية قد تكون بزيارة بلدية بوقائد حيث سيتفقد الحظيرة الجهوية لعين عنتر ذاك المنظر السياحي بأعالي الونشريس. كما ستعرف بلدية سيدي سليمان زيارة الوزير من المتوقع معاينة المخطط لشغل الأراضي السياحية بالمنطقة، و عليه ينتقل إلى بلدية سيدي بوتوشنت البلدية النائية و الفقيرة التي ستحظى بربطها بشبكة الغاز الطبيعي، كما تتم زيارة كذلك بلدية ثنية الحد للإطلاع على القدرات السياحية للولاية لا سيما بالحظيرة الوطنية للمداد. كما يزور بلدية خميستي و يتوقع أن يوزع قرارات الاستفادة للحرس البلدي و متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من قطع أراضي ذات الطابع الاجتماعي و سكنات ريفية ، ليختم زيارته بمنطقة النشاطات سيدي منصور حيث يتوقع أن تصبح المنطقة قطبا صناعيا على مستوى ولاية تيسمسيلت.

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