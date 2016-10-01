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01/10/2016 12:02:00

تيسمسيلت: حجز كمية من المشروبات الكحولية وتوقيف المتورط البالغ من العمر 46 سنة


في إطار مكافحة ظاهرة ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية في الوسط الحضري ، تمكنت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بثنية الحد لأمن ولاية تيسمسيلت بتاريخ:27/09/2016 من حجز كمية من المشروبات الكحولية وتوقيف المتورط البالغ من العمر 46 سنة الذي يقوم بعملية البيع بطريقة غير شرعية . العملية مكنت من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت 487 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام 286 علبة من جعة من نوع بوفور و 85 علبة من نوع لسبيسيال و 45 جعة من نوع بيار بلاند و 71 علبة نبيذ أحمر نوع برج . تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد الذي أصدر في حقه 06 أشهر حبس نافذة ، وتبقى مجهودات الشرطة متواصلة للحد من الظاهرة في الوسط الحضري. 

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تيسمسيلت: حجز كمية من المشروبات الكحولية وتوقيف المتورط البالغ من العمر 46 سنة

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