

اليسار المغربي يقدم نفسه في «خط ثالث» بين الحزبين الرئيسيين المتنافسين في أوج الحملة للانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من تشرين الاول/اكتوبر في المغرب، يحاول حزب يساري أن يقدم نفسه على أنه «خط ثالث» خارج



وزير المالية يدعو إلى استحداث مجلس جزائري-كويتي لرجال الأعمال دعا وزير المالية حاجي بابا عمي في اختتام اجتماع الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يوم الخميس بالجزائر الى انشاء مجلس جزائري-كويتي لرجال الاعمال على ان



علي حداد: "يمكن للجزائر في غضون 3 إلى 4 سنوات خلق اقتصاد قائم على الإنتاج" يمكن للجزائر في غضون ثلاث إلى أربع سنوات تحويل توجهها كليا والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والابتكار والمعرفة حسبما أعرب عنه



تدمير 5مخابئ 3 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسعيدة في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2016، خمسة (05) مخابئ وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط



وادي مزي يجتاح "الأغواط" خلق هلعا بين المواطنين وأنباء عن وجود مفقودين



261 حادث مرور جسماني في أسبوع أدى إلى وفاة 08 أشخاص وجرح 311 أشخاص آخرين



الجزائر تكسب الرهان: أوبيب تخرج باتفاق تاريخي توصل أعضاء منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبيب) مساء يوم الأربعاء بالجزائر بعد ساعات مطولة من التشاور إلى اتفاق لتخفيض أنتاجهم من الخام محققين قرارا تاريخيا



الوزير الأول، عبد المالك سلال يصرح: نسبة تأجيل المشاريع بالولايات الجنوبية ضئيلة أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الخميس،بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها بمناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة و لا تتجاوز 6ر3