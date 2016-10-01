تدمير 5مخابئ 3 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة وسعيدة
في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 سبتمبر 2016، خمسة (05) مخابئ وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة/ن.ع.5 وسعيدة/ن.ع.2. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عشرة (10) مهربين بكل من تمنراست وعين قزام/ن.ع.6، وضبطت شاحنتين ومركبة رباعية الدفع وكمية ضخمة من المواد الغذائية تُقدر بـ (30) طنا كانت موجهة للتهريب. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالوادي وبسكرة/ن.ع.4، خمسة (05) مهربين، فيما تم ضبط ثلاث (03) شاحنات محملة بـ (63) قنطار من مادة التبغ و(9288) وحدة من مختلف المشروبات.
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