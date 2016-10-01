وادي مزي يجتاح "الأغواط"





خلق هلعا بين المواطنين وأنباء عن وجود مفقودين

تسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي مزي اجتياح ولاية الأغواط، ما خلق رعبا وهلعا بين المواطنين وسط أنباء عن وجود مفقودين، حدث هذا بسبب الامطار الطوفانية التي تشهدها الولاية. وغمرت سيول الوادي شوارع الولاية وتسببت في عزل المواطنين بها، كما أنها تسببت في خلق ذعر وسطهم، ويشار إلى أن السيول الجارية أسفرت عن وجود مفقودين، كما أن مياه الوادي غطت جسر حكوم الذي يواجه الانهيار. ويتخوف السكان القاطنين على مقربة من الوادي من السيول الجارفة التي قد تأتي على الأخضر و اليابس بالمنطقة.

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