وادي مزي يجتاح "الأغواط"
خلق هلعا بين المواطنين وأنباء عن وجود مفقودين
تسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي مزي اجتياح ولاية الأغواط، ما خلق رعبا وهلعا بين المواطنين وسط أنباء عن وجود مفقودين، حدث هذا بسبب الامطار الطوفانية التي تشهدها الولاية. وغمرت سيول الوادي شوارع الولاية وتسببت في عزل المواطنين بها، كما أنها تسببت في خلق ذعر وسطهم، ويشار إلى أن السيول الجارية أسفرت عن وجود مفقودين، كما أن مياه الوادي غطت جسر حكوم الذي يواجه الانهيار. ويتخوف السكان القاطنين على مقربة من الوادي من السيول الجارفة التي قد تأتي على الأخضر و اليابس بالمنطقة.
عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- أول اجتماع لسلطة ضبط السمعي البصري يخصص لبرنامج العمل المستقبلي
- بسبب انشغالها بامتحانات البكالوريا – مكرر: وزارة التربية تؤجل الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة
- بسبب عدم اكتمال النصاب :البرلمان يؤجل التصويت على أربعة مشاريع
- دافع عن الامتحانات الجزئية، مسقم: اصلاحات جذرية لنظام " البــــــاك" على طاولة الحكومة قريبا
- العربي بورعدة ينال المرتبة الخامسة واحترام الجزائريين
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك