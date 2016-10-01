261 حادث مرور جسماني في أسبوع





أدى إلى وفاة 08 أشخاص وجرح 311 أشخاص آخرين

كشفت خلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح مرور الأمن الوطني، سجلت في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، 261 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أدى إلى وفاة 08 أشخاص و جرح 311 أشخاص آخرين. وتظهر هذه الحصيلة مقارنة بنظيراتها المسجلة خلال الأسبوع الماضي، أن عدد حوادث المرور عرف انخفاضا محسوسا قدر بـ (-37) حادثا، كما انخفض عدد الجرحى بـ (-63)، بينما ارتفع عدد الوفيات بـ (+02) حالة. وتفيد الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 90%، إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة و الطريق. وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني مستعملي الطريق العام، الالتزام و التقيد بقواعد المرور و التحلي بمزيد من الحذر واليقظة حفاظا على سلامة الجميع. كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرف المواطن الرقم الأخضر 1548 لتلقي البلاغات 24سا/24سا.

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