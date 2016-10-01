في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ "5" للمجلس الوطني للطلبة : مناصرة يدعو الطلبة للانخراط في العمل السياسي





· لابد من ايجاد بدائل لبرميل البترول

دعا رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة ،أمس، لإيجاد بدلائل لبرميل البترول والتخلي عن التبعية للمحروقات،منتقدا المكانة التي تتبوؤها الجامعة الجزائرية في التصنيفات الدولية وكذا ما يشهده قطاع التربية من تجاذبات مؤخرا، داعيا الطلبة للانخراط في العمل السياسي. وأوضح مناصرة خلال إشرافه على فعاليات افتتاح "الدورة الخامسة" للمجلس الوطني للطلبة والعمل الجامعي، وذلك بالمقر الوطني للجبهة بأولاد فايت (الجزائر العاصمة)، بحضور القيادة الوطنية وكذا أعضاء المجلس الوطني بالقول:" ..لقاءنا اليوم هو لقاء المجلس الوطني للطلبة يقتضي منا الكلام بوضوح بعيدا عن ثقافة اليأس والتيئيس، يحدوه في ذلك كل الثقة والأمل والقدرة على تغيير الواقع". وتحدث رئيس الجبهة عن الجامعة الجزائرية التي قال إنها خارج التصنيف الدولي ، موضحا:" الطلبة ضحايا سياسة مورست أكثر من 20 سنة"، منتقدا اعطاء الهياكل الجامعية أولوية أكثر عن الطلبة، وقال:" لا يمكن لأمة تريد التطور إذا لم تهتم بالعلم، فدوركم هو محاربة هذه الرداءة وقضيتكم الأولى هي قضية العلم والمعرفة ومقاومة سياسات أفرزت جامعات خارج التصنيف العالمي"، كما انتقد مناصرة ما يشهده قطاع التربية من تجاذبات في المنظومة التربوية خاصة الاخطاء التي شهدتها كتب الجيل الثاني من اصلاحات وزيرة التربية نورية من غبريط. وعن انخراط الطلبة في العمل السياسي أفاد مناصرة بالقول:" نحن في سنة انتخابية وغدا موعد المراجعة للقوائم الانتخابية.. على الطالب أن يلعب الدور المنوط به في التغيير المنشود فالانتخاب حق يجب أن يمتلكه الطالب". وعن اجتماع " أوبـــــك" الذي انعقد بالجزائر في اليومين الماضيين ثمن رئيس الجبهة جهود الجزائر في هذا المجال، داعيا للتجند والبحث عن البديل لبرميل البترول.

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