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30/09/2016 13:40:00

امريكا متهمة بتدعيم حركات جهادية في سوريا


قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عددا متزايدا من الدلال يدفع روسيا للاعتقاد أن واشنطن خططت منذ البداية لتجنيب "النصرة" الضربة لاستخدامها لاحقا لإسقاط حكومة بشار الأسد. وبعبراة ادق اكد سيرغي لافروف  ان الولايات المتحدة الامريكية  تساند جهات جهادية في المنطقة لخدمة مصالحها 

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