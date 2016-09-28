

السعودية تُنظّم حفلا لتوديع 47 حاجا جزائريا تعرّضوا للاحتيال أقام مطار الأمير نايف بن عبد العزيز، حفل وداع على شرف 47 حاجا جزائريا ، تعرّضوا للنّصب من طرف وكالة سياحية في الجزائر. قدموا إلى



السعودية تُنظّم حفلا لتوديع 47 حاجا جزائريا تعرّضوا للاحتيال أقام مطار الأمير نايف بن عبد العزيز، حفل وداع على شرف 47 حاجا جزائريا ، تعرّضوا للنّصب من طرف وكالة سياحية في الجزائر. قدموا إلى



وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح: السعودية تدعم أي موقف يساعد على استقرار أسعار النفط أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح على هامش المنتدى الدولي للطاقة ال15 اليوم الثلاثاء بالجزائر أن بلاده تدعم أي موقف يساعد على



حول اجتماع أوبك بالجزائر، الأمين العام للأوبك محمد سنوسي: "المشاورات تسير في الطريق السليم" صرح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) محمد سنوسي بركندو يوم الثلاثاء بالجزائر أن المحادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بتقليص الفائض في



خلال اختتام أشغال دورتها الـ11 بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية: لجنة حقوق الإنسان تشيد بالإصلاحات الشاملة التي أقرّها بوتفليقة اختتمت لجنة حقوق الإنسان العربية أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أشغال دورتها الحادية عشر التي استمرت على مدى يومين، وخصصت لمناقشة



فيلون: عدد المساجين في الجزائر لا يتجاوز 60 ألفا أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون ،أمس، أن عدد السجناء بالجزائر لا يتجاوز 60 ألفا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14



عطار يؤكد: اجتماع " أوبك" أرجع للجزائر دبلوماسيتها الطاقوية أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك ونائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبد المجيد عطار أن الجزائر استرجعت مكانة دبلوماسيتها الطاقوية باحتضانها لحدث طاقوي عالمي مهم، موضحا أن المعطيات المبدئية تشير إلى نجاح اللقاء نظرا إلى عدد الدول التي أكدت مشاركتها.