السعودية تُنظّم حفلا لتوديع 47 حاجا جزائريا تعرّضوا للاحتيال
أقام مطار الأمير نايف بن عبد العزيز، حفل وداع على شرف 47 حاجا جزائريا ، تعرّضوا للنّصب من طرف وكالة سياحية في الجزائر. قدموا إلى مكة لأداء فريضة الحج، وقام المشرفون بتقديم الحلوى وباقات الورد والهدايا لهم، وسط فرحة الحجّاج الذين أكدوا على حسن استضافة المملكة لهم. وحضر الحفل مدير مطار القصيم ، وعدد من عمال المطار. وكان 47 حاجا جزائريا سقطوا ضحية لوكالة سياحية قامت بإعطائهم تأشيرات حج وهمية ، ليفاجؤوا بذلك أثناء وصولهم إلى مطار القصيم لأداء فريضة الحجّ، و قامت السّلطات السّعودية بالسّماح لهم بالدّخول واستضافتهم على نفقتها الخاصّة، ليقوموا بأداء مناسك الحج، ثم ودّعتهم أثناء مغادرتهم.
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