حول اجتماع أوبك بالجزائر، الأمين العام للأوبك محمد سنوسي: "المشاورات تسير في الطريق السليم"





صرح الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) محمد سنوسي بركندو يوم الثلاثاء بالجزائر أن المحادثات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يسمح بتقليص الفائض في المعروض من النفط "تسير في الطريق السليم". وردا على أسئلة الصحفيين على هامش المنتدى الدولي للطاقة حول اتفاق بين أعضاء اوبك في إطار الاجتماع غير الرسمي الذي سيجرى الأربعاء قال بيركندو إن "ذلك يعتمد على المشاورات الجارية" مضيفا أن هذه الأخيرة "تسير في الطرق السليم". "نحن نعمل بجد من اجل نجاح هذا الاجتماع غير الرسمي" يضيف الأمين العام مشيرا إلى أن هذه المحادثات تدخل في إطار مسار انطلق في الدوحة خلال اجتماع كبار منتجي النفط في أفريل الماضي. وحسبه فمن "الطبيعي"أن تكون هناك اختلافات في الرأي بين البلدان الأعضاء فيما يخص سبل تحسين أسعار النفط في السوق. فالمسار الذي أطلقه منتجو النفط يتطور "بشكل متواصل و"سيتم توسيع المشاورات بعد هذا الاجتماع بين البلدان المنتجة غير الأعضاء في الأوبك و البلدان المستهلكة". وفي هذا السياق حيا دور الجزائر الاستراتيجي في العمل لإيجاد حل توافقي. وفي سؤال حول تصريح أدلى به الوزير الإيراني للبترول بيجان نمدار زنكنه الثلاثاء بالجزائر حيث قال بان بلاده ليست مستعدة لإبرام اتفاق بالجزائر حول تجميد إنتاج النفط رد بركندو: " كوني أمينا عاما للأوبك فلا استطيع التعليق على تصريحات إيران". من جانبه صرح الوزير الاماراتي للطاقة سهيل المزروعي أن بلاده تدعم الحوار البناء من اجل استقرار السوق البترولية.

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