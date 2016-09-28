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28/09/2016 10:49:00

فيلون: عدد المساجين في الجزائر لا يتجاوز 60 ألفا


أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون ،أمس، أن عدد السجناء بالجزائر لا يتجاوز 60 ألفا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.

وأفاد فليون في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل و دول الجوار المنظم من طرف ديوان الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، أن عدد السجناء بالجزائر لا يفوق 60 ألفا على مستوى المؤسسات العقابية، مفندا وجود اكتظاظ على مستوى هذه الأخيرة، كاشفا أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة توفر ظروفا أفضل للمسجون و تتطابق مع المعايير الدولية وذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و 1000 مسجون على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع. وحول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين  في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة،  نفى فليون ذلك غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة. وأكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر قطع أشواطا كبيرة منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة  سنة 2003 الذي يرمي إلى أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر والنساء،  وكذا تكوين المساجين وتمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع، منوها أن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل، علما أنه "لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن وهو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد. وترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر على تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فضلا عن  إعادة تكييف العقوبات و إنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الإستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال و تقييمها.

 

 

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