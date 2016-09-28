عطار يؤكد: اجتماع " أوبك" أرجع للجزائر دبلوماسيتها الطاقوية





أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك ونائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبد المجيد عطار أن الجزائر استرجعت مكانة دبلوماسيتها الطاقوية باحتضانها لحدث طاقوي عالمي مهم، موضحا أن المعطيات المبدئية تشير إلى نجاح اللقاء نظرا إلى عدد الدول التي أكدت مشاركتها.

وأوضح عطار لدى استضافته بالإذاعية الوطنية أن الاجتماع غير الرسمي للبلدان المصدرة للنفط "اوبيك"يعد فرصة ثمينة لتبادل الآراء وإمكانية التوصل إلى قرار توافقي لتجميد إنتاج النفط، لتفادي تدني أسعار النفط إلى ما دون الـ 40 دولار، كما توقع المتحدث ذاته أن تشكل الأزمات الجيوسياسية بين الدول المنتجة للنفط كالمملكة العربية السعودية و إيران عقبات تعرقل التوصل إلى قرار توافقي بخصوص تجميد إنتاج النفط يرضي جميع الأطراف. وأشار عبد المجيد عطار إلى أنه على هامش هذا المنتدى يجب أن يكون هناك اجتماع غير رسمي لممثلي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) يمكنها من محاولة إبرام اتفاق حول إنتاجها من النفط الخام. وفي معرض حديثه، أستعرض ضيف القناة الإذاعية الأولى أسباب تراجع أسعار النفط حيث أرجعها إلى الركود الاقتصادي على مستوى العالم، إضافة إلى توجه الدول الأكثر استهلاكا للطاقة نحو ترشيد الاستهلاك بتغيير سياسيتها الطاقوية والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

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