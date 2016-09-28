الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
28/09/2016 09:47:00

سلال: الجزائر محطة هامة للتصدي لأزمة النفط


  الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة..  

·    *   لابد من اتفاق شامل يرضي كل الأطراف

·    *  الجزائر حافظت على توازناتها المالية رغم انهيار الأسعار

 

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة في العالم، موضحا أن الجزائر تناضل من أجل استقرار أسعار الأسواق ما يستدعي ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل يحمي جميع الدول، كاشفا أنها محطة استثنائية وهامة في طريق معالجة أهم رهانات الأزمة البترولية. أفاد الوزير الأول لدى إشرافه على افتتاح المنتدى الدولي الـ 15 للطاقة الذي يبحث الآفاق الطاقوية العالمية، وكذا دور الطاقات المتجددة في التنمية مستقبلا بالتأكيد على ضرورة التحكم في سوق النفط الذي لا يخدم أي دولة حالياً، موضحا أن دول العالم بحاجة للحوار للتصدي ومواجهة الرهانات الإقليمية والدولية في جميع المجالات، مؤكدا أن الوضع الحالي للسوق النفطية غير مريح لجميع دول العالم سواء المستهلكين أو المصدرين، ما يستدعي تجاوز جميع الحساسيات والخلافات السياسية. وأضاف سلال أن الجزائر استطاعت أن تحافظ على توازناتها المالية ومقاربتها الاجتماعية رغم انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن البلاد تناضل من أجل ايجاد حل لاستقرار أسعار البترول، داعيا إلى عدم الاستسلام والنّظر للمستقبل بتفاؤل وإصراروتحدث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال مداخلة له عن رؤية الجزائر في وضع أرضية مشتركة وبحث سبل التحضير لمنظومة قرارات فعلية لعرضها خلال اجتماع وزراء الطاقة بمنظمة الاوبيك والتي ستجتمع في لقاء استثنائي بفيينا، وسيتم خلال هذا اللقاء الوزاري الذي سيحث ضنه المركز الدولي للمؤتمرات الجديد بالعاصمة التطرق إلى كبرى المسائل الطاقوية لاسيما أسواق النفط والغاز والطاقات المتجددة بحضور المئات من المشاركين. ويركز الموضوع الرئيسي لهذه الطبعة التي تدوم يومين على "الانتقال الطاقوي العالمي: تعزيز الأدوار من اجل حوار طاقوي".

 

..  ويستقبل وزير النفط الايراني

 

استقبل الوزير الاول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة وزير النفط الايراني بيجن نمدار زنكنه على هامش الاجتماع الوزاري الـ 15 للمنتدى الدولي للطاقة المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال أوضح زنكنه  انه تطرق مع سلال إلى وضعية سوق النفط، وصرح يقول "لقد تطرقنا الى وضع السوق (النفط) حيث قمت بعرض موقفنا (ايران) حول هذه المسألة"، و قال إن " سلال يعتبر أنه من الضروري التحرك لإعادة توازن السوق و لقد اتفقنا على انتهاج هذا المنحى"، معربا عن أمله في أن تتوصل الدول المنتجة للنفط الى اتفاق بهدف اعادة توازن السوق.

 

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

فيلون: عدد المساجين في الجزائر لا يتجاوز 60 ألفا

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون ،أمس، أن عدد السجناء بالجزائر لا يتجاوز 60 ألفا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14
image

عطار يؤكد: اجتماع " أوبك" أرجع للجزائر دبلوماسيتها الطاقوية

أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك ونائب رئيس الجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، عبد المجيد عطار أن الجزائر استرجعت مكانة دبلوماسيتها الطاقوية باحتضانها لحدث طاقوي عالمي مهم، موضحا أن المعطيات المبدئية تشير إلى نجاح اللقاء نظرا إلى عدد الدول التي أكدت مشاركتها.
image

لقضاء على إرهابيين بلدية بوغار جنوب ولاية المدية

تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) اثنين، يوم 25 سبتمبر 2016، قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية/ن.ع.1،
image

عين الدفلى: قاضي حكم الجنح يدين الحائز على سيف من صنع برازيلي بـ 06 أشهر حبسا

تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى ، من توقيف شخص يبلغ من العمر24 سنة، مسبوق قضائيا، ينحدر من ذات المدينة، كان محل
image

قتيلان و جريح في حادث مرور بالنعامة

هلك شخصان و أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع يوم الإثنين، بالطريق الوطني رقم 6 على مستوى المدخل الشمالي لبلدية النعامة، حسب ما أفادت
image

وهران: إطلاق مشروع "أصوات دي زاد" لحماية حقوق النساء في الجزائر

تم يوم الأحد من وهران إطلاق مشروع "أصوات دي زاد" لحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء في الجزائر ومكافحة العنف ضد المرأة. ويتم تمويل هذا المشروع الذي
image

بمشاركة فنانين من أزيد من 20 بلدا إفريقيا: قصر الثقافة يحتضن معرضا للخط العربي والمنمنمات

يعرض عدد من الفنانين الجزائريين والأجانب بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالعاصمة أزيد من 200 لوحة فنية في الخط العربي والمنمنمات مبدعين من خلالها في استحضار
image

مع إقامة مدينة لهم على الساحل الليبي: ﻿رئيس وزراء المجر يطالب بإخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان السبت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقامة «مدينة كبيرة ‏للاجئين» على الساحل الليبي واستقبال طلبات اللجوء من اللاجئين الذين
قيم هذا المقال
0