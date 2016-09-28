سلال: الجزائر محطة هامة للتصدي لأزمة النفط





* الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة..

· * لابد من اتفاق شامل يرضي كل الأطراف

· * الجزائر حافظت على توازناتها المالية رغم انهيار الأسعار

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن الوضع الحالي لسوق النفط لا يخدم أي دولة في العالم، موضحا أن الجزائر تناضل من أجل استقرار أسعار الأسواق ما يستدعي ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل يحمي جميع الدول، كاشفا أنها محطة استثنائية وهامة في طريق معالجة أهم رهانات الأزمة البترولية. أفاد الوزير الأول لدى إشرافه على افتتاح المنتدى الدولي الـ 15 للطاقة الذي يبحث الآفاق الطاقوية العالمية، وكذا دور الطاقات المتجددة في التنمية مستقبلا بالتأكيد على ضرورة التحكم في سوق النفط الذي لا يخدم أي دولة حالياً، موضحا أن دول العالم بحاجة للحوار للتصدي ومواجهة الرهانات الإقليمية والدولية في جميع المجالات، مؤكدا أن الوضع الحالي للسوق النفطية غير مريح لجميع دول العالم سواء المستهلكين أو المصدرين، ما يستدعي تجاوز جميع الحساسيات والخلافات السياسية. وأضاف سلال أن الجزائر استطاعت أن تحافظ على توازناتها المالية ومقاربتها الاجتماعية رغم انهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن البلاد تناضل من أجل ايجاد حل لاستقرار أسعار البترول، داعيا إلى عدم الاستسلام والنّظر للمستقبل بتفاؤل وإصرار . وتحدث وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال مداخلة له عن رؤية الجزائر في وضع أرضية مشتركة وبحث سبل التحضير لمنظومة قرارات فعلية لعرضها خلال اجتماع وزراء الطاقة بمنظمة الاوبيك والتي ستجتمع في لقاء استثنائي بفيينا، وسيتم خلال هذا اللقاء الوزاري الذي سيحث ضنه المركز الدولي للمؤتمرات الجديد بالعاصمة التطرق إلى كبرى المسائل الطاقوية لاسيما أسواق النفط والغاز والطاقات المتجددة بحضور المئات من المشاركين. ويركز الموضوع الرئيسي لهذه الطبعة التي تدوم يومين على "الانتقال الطاقوي العالمي: تعزيز الأدوار من اجل حوار طاقوي".

.. ويستقبل وزير النفط الايراني

استقبل الوزير الاول عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة وزير النفط الايراني بيجن نمدار زنكنه على هامش الاجتماع الوزاري الـ 15 للمنتدى الدولي للطاقة المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاستقبال أوضح زنكنه انه تطرق مع سلال إلى وضعية سوق النفط، وصرح يقول "لقد تطرقنا الى وضع السوق (النفط) حيث قمت بعرض موقفنا (ايران) حول هذه المسألة"، و قال إن " سلال يعتبر أنه من الضروري التحرك لإعادة توازن السوق و لقد اتفقنا على انتهاج هذا المنحى"، معربا عن أمله في أن تتوصل الدول المنتجة للنفط الى اتفاق بهدف اعادة توازن السوق.

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