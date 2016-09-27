لقضاء على إرهابيين بلدية بوغار جنوب ولاية المدية
تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) اثنين، يوم 25 سبتمبر 2016، قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية/ن.ع.1، واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ومنظار ميداني. تم العثور في مكان العملية على ثمانية (08) هواتف نقالة و(39) شريحة هاتف نقال و(18) بطاقة ذاكرة و(03) شواحن بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى كمية من المؤونة تُقارب (500) كيلوغرام من مختلف المواد الغذائية ومواد التنظيف والألبسة.
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