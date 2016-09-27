

لقضاء على إرهابيين بلدية بوغار جنوب ولاية المدية تبعا للعملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي التي مكنت من القضاء على إرهابيين (02) اثنين، يوم 25 سبتمبر 2016، قرب بلدية بوغار جنوب ولاية المدية/ن.ع.1،



عين الدفلى: قاضي حكم الجنح يدين الحائز على سيف من صنع برازيلي بـ 06 أشهر حبسا تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى ، من توقيف شخص يبلغ من العمر24 سنة، مسبوق قضائيا، ينحدر من ذات المدينة، كان محل



قتيلان و جريح في حادث مرور بالنعامة هلك شخصان و أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع يوم الإثنين، بالطريق الوطني رقم 6 على مستوى المدخل الشمالي لبلدية النعامة، حسب ما أفادت



وهران: إطلاق مشروع "أصوات دي زاد" لحماية حقوق النساء في الجزائر تم يوم الأحد من وهران إطلاق مشروع "أصوات دي زاد" لحماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء في الجزائر ومكافحة العنف ضد المرأة. ويتم تمويل هذا المشروع الذي



بمشاركة فنانين من أزيد من 20 بلدا إفريقيا: قصر الثقافة يحتضن معرضا للخط العربي والمنمنمات يعرض عدد من الفنانين الجزائريين والأجانب بقصر الثقافة "مفدي زكريا" بالعاصمة أزيد من 200 لوحة فنية في الخط العربي والمنمنمات مبدعين من خلالها في استحضار



مع إقامة مدينة لهم على الساحل الليبي: ﻿رئيس وزراء المجر يطالب بإخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان السبت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقامة «مدينة كبيرة ‏للاجئين» على الساحل الليبي واستقبال طلبات اللجوء من اللاجئين الذين



وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة يكشف: "لن يكون هناك فشل لاجتماع الجزائر" أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة يوم الأحد أن الاجتماع غير الرسمي للبلدان المصدرة للنفط "أوبيب" المقرر عقده يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "سيكلل حتما بالنجاح



في الربع الثاني من سنة 2017: شكيب خليل يتوقع استقرار أسعار النفط أبدى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تفاؤله بشأن نجاح المؤتمر الدولي للطاقة بالجزائر والذي يجمع أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، شكيب خليل أكد أن كبار



أسعار النفط مستقرة والسوق يترقب اجتماع الجزائر لبحث سبل الدعم استقرت أسعار النفط الخام أمس الاثنين مع تجمع كبار منتجي النفط حول العالم في الجزائر لبحث سبل دعم السوق. ونزل سعر الخام نحو خمسة في