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27/09/2016 13:28:00

عين الدفلى: قاضي حكم الجنح يدين الحائز على سيف من صنع برازيلي بـ 06 أشهر حبسا


تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى ، من توقيف شخص يبلغ من العمر24 سنة، مسبوق قضائيا، ينحدر من ذات المدينة، كان محل بحث من طرف مصالح العدالة بموجب أمر بالقبض، كما تمكنت من حجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، صنع برازيلي، بحوزة المعني لحظة توقيفه. الإطاحة بهذا الشخص، جاءت بناءا على معلومات دقيقة تحصلت عليها المصلحة السالفة الذكر، تفيد بتردد المعني على حي الوئام بخميس مليانة في الآونة الأخيرة و مكوثه بها  لفترات طويلة تجنبا للملاحقة الأمنية، مبتعدا بذلك على مقر سكناه، حيث أثمرت عملية ترصد المعني بتوقيفه صبيحة أول أمس بعد أن حاول الفرار، غير أن الطوق المحكم الذي فرض من طرف عناصر الشرطة، حال دون ذلك بالرغم من محاولته الاعتداء عليهم. بعد إتمام الإجراءات القانونية في حق السالف الذكر، تم تحرير ملفي  قضائي ضده وقدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الذي أحاله بموجب إجراءات المثول الفوري أمام  قاضي الحكم قسم الجنح لدى نفس المحكمة أين صدر في حقه حكم يقضي بحبسه ستة أشهر حبس نافذة مع الإيداع.

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