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27/09/2016 13:22:00

قتيلان و جريح في حادث مرور بالنعامة


هلك شخصان و أصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع يوم الإثنين، بالطريق الوطني رقم 6 على مستوى المدخل الشمالي لبلدية النعامة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.  وأدى انحراف و انقلاب سيارة سياحية على مستوى محور الدوران المؤدي إلى الطريق الإجتنابي لمدينة النعامة في حدود الساعة السادسة صباحا إلى وفاة امرأتين 52 سنة و 69 سنة كانتا على متن هذه المركبة التي تعرض سائقها 24 سنة لجروح مختلفة ، كما أوضح ضابط مركز تنسيق العمليات بمديرية الحماية المدنية الملازم خروب سفيان.  ونقل ضحايا هذا الحادث من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحتي حفظ الجثث و الاستعجالات بمستشفى  قادري محمد بعاصمة الولاية فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابساته   وفق ذات المصدر.    يذكر أن حادث مرور آخر وقع ليلة الأحد إلى الإثنين على مستوى محور الدوران بالطريق الوطني رقم 6 جنوب بلدية عين الصفراء تمثل في تعرض سائق دراجة نارية 60 سنة لدهس من طرف مركبة سياحية مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس نقل على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى 240 سرير بالعين الصفراء  كما أشير إليه.

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