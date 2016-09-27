في الربع الثاني من سنة 2017: شكيب خليل يتوقع استقرار أسعار النفط





أبدى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تفاؤله بشأن نجاح المؤتمر الدولي للطاقة بالجزائر والذي يجمع أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها، شكيب خليل أكد أن كبار المنتجين ليست لهم أي فائدة لزيادة الإنتاج وربح حصص أخرى في الأسواق، وهو مؤشر ايجابي يمهد لاتفاق أعضاء المنظمة على تجميد الإنتاج وهو أسهل قرار يمنكن اتخاذه في لقاء الجزائر. و حسب شكيب خليل فإن أي قرار يتخذ بشأن تجميد الإنتاج أو تخفيضه سيرفع من أسعار البترول من دولار إلى دولارين قبل أن يساهم بشكل مباشر في تحديد أسعار النفط مستقبلا، مؤكدا أن أسعار النفط قد تصل إلى 60 دولار في نهاية 2017 بسبب تزايد الطلب، ويضيف الخبير في الطاقة والوزير الأسبق شكيب خليل انه من الغريب أن تؤثر السياسة في قرارات المنظمة مؤكدا أن هذه التجاذبات لم تحصل حتى عند اندلاع الحرب بين العراق و إيران في الماضي. وحول نجاح وزير الطاقة الحالي نور الدين بوطرفة في جمع أعضاء المنظمة والفاعلين في مجال الطاقة بالجزائر أكد أن بوطرفة عمل بشكل جيد وتمكن من تنظيم اللقاء في وقت وجيز مؤكدا أن العديد من المشاكل واجهته حين تولى الوزارة.

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