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27/09/2016 10:19:00

أسعار النفط مستقرة والسوق يترقب اجتماع الجزائر لبحث سبل الدعم


استقرت أسعار النفط الخام أمس الاثنين مع تجمع كبار منتجي النفط حول العالم في الجزائر لبحث سبل دعم السوق. ونزل سعر الخام نحو خمسة في المئة الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على عدم تحقيق السعودية وإيران تقدما يذكر في التوصل لاتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج. ويجتمع أعضاء منظمة أوبك بشكل غير رسمي على هامش المنتدي الدولي للطاقة في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر حيث يناقشون اتفاقا محتملا للتثبيت الإنتاج. وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في الجزائر الأحد "لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين." إلا أن أمين ناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية حذر من أن سوق النفط لا يزال ضعيفا وسيظل يشهد تقلبات في المستقبل القريب. ونزلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت سنتين إلى 45.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 44.55 دولار للبرميل. من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الاثنين قبيل اجتماع لمنتجي ومستهلكي الخام في الجزائر إن بلاده ستدعم مبادرة لتثبيت إنتاج النفط عالميا من أجل المساعدة في دعم الأسواق. وقال المزروعي لرويترز "إذا توافق جميع أعضاء أوبك على قرار، فأعتقد أن هناك احتمالا كبيرا للحصول على دعم الآخرين وبخاصة روسيا. "بالنسبة لنا في الإمارات العربية المتحدة نحن مع التوصل لقرار. نعتقد أن التثبيت سيساعد إذا جرى الاتفاق عليه. نأمل أن يوافق الجميع.

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