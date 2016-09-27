لعمامرة يجدد دعم الجزائر للشعب السوري





أكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة في نيويورك محادثات مع نظيره السوري, وليد المعلم, حيث جدد له "دعم و تضامن الجزائر التام" مع الشعب السوري, مؤكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة. و خلال المحادثات, التي جرت على هامش أشغال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة, أبلغ المعلم نظيره الجزائري بالتطورات الأخيرة ميدانيا وبالمفاوضات المرتبطة بتمديد الهدنة في سوريا. من جانبه, جدد لعمامرة "دعم و تضامن الجزائر التام" مع الشعب السوري, مبرزا "ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية الذي من شأنه الحفاظ على وحدة الشعب السوري". كما تطرق إلى "سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة", مشيرا إلى أن هذه السياسة "سمحت بالاستجابة إلى تطلعات الشعب الجزائري و ضمنت له الاستقرار كشرط أساسي لمواصلة مجهودات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عبر كامل التراب الوطني". من جهة أخرى, ذكر لعمامرة بالمبادئ الدستورية التي تشكل إطار نشاط الجزائر في الخارج من خلال احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم التدخل العسكري و ترقية الحل السياسي للنزاعات.

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