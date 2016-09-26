عناصر الدرك الوطني :ضبط (1250) لتر من الوقود و(41,6) طن من المواد الغذائية
وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان /ن.ع.2، مهربين (02) اثنين و(21) مهاجرا غير شرعي، فيما تم ضبط (1250) لتر من الوقود ومركبتين سياحيتين محملتين بـ(683) وحدة من مختلف المشروبات. وبعين قزام/ن.ع.6، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي شاحنتان نصف مقطورة و(41,6) طن من المواد الغذائية و(20) مولد كهربائي و(06) مطارق ضغط.
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