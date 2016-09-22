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22/09/2016 01:04:00

وفاة رضيعين بعيادة في الرويبة : اللقاح المستعمل ليس سببا


 

 أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن لقاح "بانتافالو" ليس سببا في وفاة الرضيعين المسجلة في بداية فصل الصيف بعيادة خاصة في الرويبة (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة). وصرح الوزير للصحافة على هامش اجتماع مع المجلس الوطني لأخلاقيات الطب أنه "تبين بعد التحاليل التي أجريت بأن اللقاح المقدم للرضيعين ليس أبدا السبب في وفاتهما".وأضاف أن قطاعه الوزاري سعى لايجاد حل حتى لا يحرم الرضع من التلقيح  بتغيير اللقاح  موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام "بانتافالو" وأن كل بلدان العالم تستعمله.وقال أن "ما حدث يمكن تفسيره بكون الرضيعين كانا مصابان بحمى داخلية أو أمراض غير ظاهرة و لكن التحقيقات المتواصلة ستكشف عن الأمر".وكان السيد بوضياف قد كشف في يوليو الفارط عن السحب المؤقت لعلبة اللقاح التي استعملت جرعة منها لتلقيح سبعة رضع توفي اثنين منهم في عيادة خاصة بالرويبة ليعلن بعدها وزير الصحة عن فتح تحقيق.وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح المستعمل في الجزائر هو "لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية".

 
 
 

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