لعمامرة و زوما يؤكدان على "ضرورة" تعزيز دور الاتحاد الافريقي ضمن منظمة الأمم المتحدة

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما يوم الثلاثاء بنيويورك على "ضرورة" تعزيز دور و عمل و حضور المنظمة الافريقية على مستوى الأمم المتحدة.وجاء اليوم الأربعاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفان استعرضا "استحقاقات الاتحاد الافريقي وألحا في إطار هذا اللقاء على ضرورة تعزيز دور و عمل و حضور المنظمة على مستوى الأمم المتحدة".وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التعاون مع المنظمات الدولية و الاقليمية الأخرى.كما تناول المسؤولان لاسيما "استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و دعم جهد السلام في مالي من خلال مرافقة تطبيق اتفاق السلم و المصالحة في مالي"، يضيف البيان في الختام.