القنصل العام للجزائر بميلانو، عبد الكريم طواهرية: الجزائريون المقيمون بايطاليا نموذج إدماج ناجح





حيا القنصل العام للجزائر بميلانو عبد الكريم طواهرية أمس الأربعاء بميلانو الرعايا الجزائريين المقيمين بايطاليا لتمسكهم ببلدهم ولكونهم نموذج إدماج ناجح في هذا البلد المضيف. وأشار طواهرية خلال فعاليات افتتاح الأسبوع الثقافي لمدينة الجزائر بميلانو قائلا "أجدد تجاه مواطني المقيمين بايطاليا افتخاري بتمسكهم المستمر ببلدهم ولكونهم يعدون نموذج إدماج ناجح في هذا البلد المضيف ايطاليا".كما حيا المسؤول الفنانين الذين شاركوا في هذه الأيام الثقافية وكذا الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي التي نظمت هذا الحدث الاستثنائي من خلال تقديم نظرة واسعة ومتنوعة للتراث الثقافي الثري الذي تزخر به مدينة الجزائر.هذا ودعت من جهتها رئيسة اللجنة الثقافية للمجلس البلدي لمدينة ملانو باولا بوتشي التي أشادت بدور والي الجزائر عبد القادر زوخ في تكريس التبادل المثمر في مختلف المجالات بين الجزائر العاصمة وميلانو إلى تبادل الخبرات بين المدينيتن لا سيما في قطاع السياحة".وقالت بوتشي إن الجزائر العاصمة تملك قدرات سياحية ضخمة مضيفة أن خبراء مدينة ميلانو بإمكانهم تقديم خبرتهم لسكان العاصمة في هذا المجال".وأكدت أن خبراء ميلانو لهم تجربة كبيرة في مجال السياحة و بإمكانهم نقل مهارتهم للخبراء الجزائريين".وستستمر الأيام الثقافية لمدينة الجزائر التي تنظم تحت شعار "التقارب الثقافي" والتي انطلقت يوم الثلاثاء بهذه المدينة بتقديم عروض للموسيقى الأندلسية والفولكلورية إلى غاية يوم الجمعة.

عدد القراءات 14 مرة | قراءات اليوم 7 مرة