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22/09/2016 00:27:00

توقيف 134 شخصا مشتبه فيه بالعاصمة


العملية أسفرت على حجز 166 وحدة من المشروبات الكحولية

قامت الفرق العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر العاصمة مؤخرا، بعمليات مداهمة لبعض النقاط المشبوهة بالأحياء الشعبية والتي أسفرت على توقيف 134 شخصا مشتبه فيه وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة حيازة المخدرات والمهلوسات والأسلحة البيضاء.وخلال هذه العمليات تم حجز 166 وحدة من المشروبات الكحولية و 141 قرص مهلوس و 26 غرام من القنب الهندي المعالج، بالإضافة إلى 18 سلاح أبيض.

وبهدف محاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية على مستوى شوارع وأحياء العاصمة، تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، من توقيف 10 أشخاص حارسي حظائر غير شرعية بإقليم اختصاص الأمن الوطني مع انجاز ملفات قضائية ضدهم.

 في إطار محاربة كافة أشكال الجريمة

حجز ألفي وحدة من المشروبات الكحولية 

 نجحت الفرق العملياتية للضبطية القضائية للأمن الوطني مؤخرا، من حجز 2136 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام بدون فواتير، وتوقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، وذلك في إطار جهود مصالح الشرطة في مجال حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كافة أشكال الجريمة.وجاءت هذه العمليات الشرطية بعد ورود معلومات استعلاماتية إلى مصالح الشرطة، مفادها قيام أشخاص بالمتاجرة ونقل المشروبات الكحولية بدون رخصة، وعليه قامت عناصر الشرطة للضبطية القضائية باستغلال هذه المعلومات من خلال البحث والتحري الذي مكن من حجز المشروبات الكحولية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم. وهذه العمليات الشرطية النوعية تم تسجيلها من قبل مصالح أمن ولايات سطيف وخنشلة وورقلة وجيجل.

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