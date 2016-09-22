بوشوارب يشارك بنيويورك في لقاء حول فرص الاستثمار بالجزائر غد
بوشوارب يشارك بنيويورك في لقاء حول فرص الاستثمار بالجزائر غد
يشارك وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب بعد غد الجمعة بنيويورك في لقاء حول فرص الاستثمار بالجزائر ينظمه منتدى الأعمال الأمريكي "بزنس كونسيل فور انترنشينل اندرستندينغ".
و بهذه المناسبة سيلقي الوزير كلمة خلال مأدبة غداء متبوعة بنقاش لعرض العوامل الجذابة التي تتوفر عليها الجزائر و الإجابة على أسئلة المستثمرين الأمريكيين بشأن مناخ الأعمال بالجزائر.
و سيشهد اللقاء مشاركة عدة مسؤولين من شركات أمريكية موجودة في الجزائر و أخرى ترغب في الاستثمار بها.
و أوضح سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة أن اللقاء سيشكل أيضا فرصة سانحة للتبادل مع مجموعة الأعمال الأمريكية حول الاستثمار في الجزائر.
و يضم منتدى الأعمال الأمريكي الذي تم إنشائه من طرف الرئيس دويت ايزنهاور لتسهيل الاستثمارات الخاصة الأمريكية بالخارج نحو 200 شركة متعددة الجنسيات.
و يعتبر مجلس الأعمال الملحق بالبيت الأبيض منتدى دائم يسمح لمسؤولي الشركات الأمريكية بالتفاعل مع رؤساء الدول و الحكومات و الوزراء و الموظفين السامين على الصعيد الدولي.
و خلال إقامته بنيويورك سيجري بوشوارب أيضا عدة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين و رؤساء مؤسسات.
وسيشارك الوزير في المنتدى الثاني للأعمال إفريقيا-الولايات المتحدة الذي تنظمه وزارة التجارة الأمريكية و بلومبرغ فيلانتروبيا.
و سيجمع المنتدى الذي سيقيم التطور المحقق خلال المنتدى الأول الذي نظم سنة 2014 بواشنطن العديد من رؤساء الدول و مسؤولين سامين أفارقة إضافة إلى رؤساء شركات أمريكية.
و سيتمحور اللقاء الذي سيشارك فيه الرئيس باراك أوباما حول استثمار القطاع الخاص الأمريكي في إفريقيا في عدة قطاعات على غرار المالية و المنشآت القاعدية و الطاقة و الفلاحة.
و قد التزمت الولايات المتحدة خلال المنتدى الأول باستثمار 33 مليار دولار و يعكس هذا المبلغ الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية للاستثمار في إفريقيا
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