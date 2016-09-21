بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، يؤكد: تدمير 4 مخابئ و4 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط
في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 سبتمبر 2016، أربعة (04) مخابئ وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تيزي وزو وبومرداس وعين الدفلى / ن.ع.1 و باتنة / ن.ع.5. وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني خمسة (05) تجار مخدرات ببشار / ن.ع.3، في حين أوقفت مفرزة أخرى بتمنراست / ن.ع.6، سبعة (07) مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و (07) أجهزة كشف عن المعادن. و بكل من تلمسان و مستغانم و البيض / ن.ع.2، أوقف عناصر حرس الحدود والدرك الوطني أربعة (04) مهربين، فيما تم حجز(960) لتر من الوقود، (2180) وحدة من مختلف المشروبات بالإضافة إلى مركبتين نفعيتين. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (39) مهاجرا غير شرعي بكل من إن أمناس بولاية إليزي / ن.ع.4 و تلمسان و غليزان / ن.ع.2.
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