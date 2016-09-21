وزير المجاهدين الطيب زيتوني: ما أنجزته الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية فاق الأهداف المسطرة للمشروع الثوري





اعتبر وزير المجاهدين الطيب زيتوني بالجزائر العاصمة أن ما أنجزته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "فاق الأهداف المسطرة للمشروع الثوري آنذاك"، بحيث لم تكتف بكسر شوكة المستعمر بل تجاوزته إلى تحقيق استقلال كامل السيادة بكل الأبعاد. و خلال إشرافه على ندوة تاريخية نظمها المتحف الوطني للمجاهد بمناسبة إحياء الذكرى 58 لتأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أكد وزير المجاهدين على الدور "الحيوي" الذي اضطلعت به هذه الأخيرة في سبيل افتكاك الحرية و التخلص من براثن المستعمر الغاشم.و شدد على أن الأجيال المتعاقبة ستظل تحتفظ في ذاكرتها بالجهد "الجبار" الذي قامت به هذه الحكومة التي تحلى أعضاءها ب"وعي ثوري منقطع النظير فكرا و ممارسة". و ذكر زيتوني بأن الحكومة المؤقتة نجحت منذ الساعات الأولى من الإعلان عنها في إحراز صدى دولي واسع النطاق وكسب اعتراف عشرات الدول بعد أن ظن المحتل بأنه يكاد يقضي على صوت الثورة التحريرية.و بعد أن أسهب في استذكار أهم المراحل التي مرت بها الحكومة المؤقتة عبر تشكيلاتها الثلاث، توقف الوزير عند ضرورة تلقين مختلف المحطات التي مر بها الكفاح السياسي و المسلح الذي خاضه الشعب الجزائري، مذكرا بالعمل الذي يقوم به قطاعه بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية في هذا الاتجاه.يذكر أن تأسيس الحكومة المؤقتة جاء تنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة المتخذة في اجتماعه المنعقد بالقاهرة ما بين 20 و 27 أغسطس 1957 حيث تم الإعلان عنها رسميا يوم 19 سبتمبر من السنة الموالية.و فرضت الحكومة المؤقتة وجودها كممثل شرعي للشعب الجزائري في مفاوضات إيفيان التي أسفرت في الأخير عن التوقيع على اتفاقية وقت إطلاق النار في 19 مارس 1962 و بعدها الاستقلال.

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