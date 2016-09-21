في زيارته التفقدية إلى ولاية الشلف: محمد الغازي يقف على عدة مشاريع بقطاعه ويبرم اتفاقية بين اونساج والجزائرية للمياه





قام،أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، محمد الغازي بزيارة عمل وتفقد لهياكل ومرافق قطاعه بولاية الشلف ،أين وقف الوزير على الجهود المبذولة للتقليص من شبح البطالة التي وصلت نسبتها بولاية الشلف، إلى حدود 7.67 بالمئة والتي سجلت بالموازاة مع الإستراتيجية المتبعة للحكومة والقاضية بالقضاء والتخفيف من حدة البطالة، وحسب الوزير فقد عرفت البطالة في ولاية الشلف ، منحنى تصاعدي للتقليص من نسبتها بفضل عروض العمل التي وصلت في حدود 6382 عرض عمل خلال نهاية أوت الماضي ، زيارة الوزير، كانت فرصة للإشراف على إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج و الوكالة الجزائرية للمياه وكذا الديوان الوطني للتطهير، تمهيدا لاستحداث مؤسسات مناولة للشباب . في عرض قدم بمقر الولاية استمع خلاله وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لحصيلة نشاطات السابقة لهيئته الإدارية ،أين عرفت هذه السياسة ،قفزة نوعية بالنظر إلى الأرقام المسجل حيث سجلت نسبة البطالة على مستوى الولاية بـ7.67 بالمئة بمعنى هناك أزيد من 33 ألف بطال على مستوى الولاية فيما تسعى آليات التشغيل على احتواء هذا العدد من خلال مختلف برامج وحسب مديرية التشغيل فإن عملية التوظيف في منحى تصاعدي بالنظر إلى عروض العمل التي توفرها مختلف المؤسسات والتي مكنت من تسجيل 6832 آلاف إلى غاية نهاية شهر أوت من السنة الحالية فيما تم تنصيب 5211 شاب من بينها 1023 منصب دائم ليحضر بعدها الوزير رفقة الوفد المرافق له حفل توقيع اتفاقية ما بين وكالة تشغيل الشباب والجزائرية للمياه وديوان التطهير في اطار المشاريع المناولة إلى جانب توزيع صكوك مالية على 10 شباب مستفيدين من مشاريع في إطار التشغيل ، درس أيضا الوزير تسجيل عقود 35 مستفيدين من محلات مهنية بالمدينة الجديدة بحي الشرفة إلى جانب تدشين المقر الجديد لمفتشية العمل بالشرفة .،قام قام الوزير بعدة نشاطات أخرى.

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