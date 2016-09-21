هذه تفاصيل جمع جثث يهود ومسحيين بمقابر جماعية في الجزائر





كشفت مصادر فرنسية، انه سيتم جمع جثث تعود لليهود والمسيحيين الأروبيين في الجزائر، من أجل تسهيل عودتهم إلى وطنهم الأصلي. وحسب ما أفادت به الجريدة الفرنسية الرسمية، فإن فرنسا دعت العائلات ، التي تريد إعادة قبور أقاربهم الذين ماتوا في الجزائر، لوضع مطالبهم في غضون 6 أشهر بداية من جوان إلى غاية 9 ديسمبر من سنة 2016، وبعد انقضاء هذه المدة ستكون إجراءات أخرى بخصوص الجثث ، حيث ورد في نفس الجريدة، أنه سيتم تخصيص مقبرة جماعية لهؤلاء الأشخاص الذين لم يبحث من طرف عائلاتهم. وتقع مقابر اليهود المعنية بالتجميع في الولايات التالية: "عين الدفلى، بجاية، البليدة، الجلفة، غرداية، المسيلة، بسكرة، ڤالمة، أم البواقي، سطيف، بشار، عين تموشنت، بشار، الشلف، معسكر، وهران، غليزان، تيارت وتلمسان". وهذه الولايات قد وردت في قرار صادر بتاريخ 26 ماي 2016 يتعلق بتجميع المدافن الأوروبية، تحديدا اليهودية، والمسيحية في الجزائر.

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