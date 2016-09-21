

وزير المجاهدين الطيب زيتوني: ما أنجزته الحكومة المؤقتة للحكومة الجزائرية فاق الأهداف المسطرة للمشروع الثوري اعتبر وزير المجاهدين الطيب زيتوني بالجزائر العاصمة أن ما أنجزته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية "فاق الأهداف المسطرة للمشروع الثوري آنذاك"، بحيث لم تكتف بكسر شوكة



في زيارته التفقدية إلى ولاية الشلف: محمد الغازي يقف على عدة مشاريع بقطاعه ويبرم اتفاقية بين اونساج والجزائرية للمياه قام،أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، محمد الغازي بزيارة عمل وتفقد لهياكل ومرافق قطاعه بولاية الشلف ،أين وقف الوزير على الجهود المبذولة للتقليص من



هذه تفاصيل جمع جثث يهود ومسحيين بمقابر جماعية في الجزائر كشفت مصادر فرنسية، انه سيتم جمع جثث تعود لليهود والمسيحيين الأروبيين في الجزائر، من أجل تسهيل عودتهم إلى وطنهم الأصلي. وحسب ما أفادت به الجريدة الفرنسية



بعد أن وصفت المجاهدين إبان الثورة بالإرهابيين: احمد أويحيى يرد على فرنسا حول شهداء الجزائر ندّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى، بتصريحات رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، الذي وصف المجاهدين إبان الثورة بالإرهابيين. وقال الحزب في بيان موقع من



قال إنه مطلع على جميع الملفات: رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يشيد بحكمة الرئيس بوتفليقة و تصوره لأمور الدولة أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشير بباريس "بحكمة" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و "تصوره لأمور الدولة" و "درايته" بكل الملفات. و في كلمة



وزير المجاهدين يرد على مراسلة بن خلاف حول استرجاع جماجم الشهداء باشرت وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بباريس باتخاذ الإجراءات التي تتعلق بملف استرجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية، التي تعود لمحمد لمجد بن عبد المالك



مساهل يشارك في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي المخصصة لجنوب السودان شارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي



مساهل يشارك في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي المخصصة لجنوب السودان شارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي



تسمسيلت: وكيل الجمهوريه يعقد ندوه صحفيه يتوقع في الساعات القاةمه ان يعقد وكيل الجمهوريه لمحكمه تسمسيلت ندوه صحفيه حول قضيه الطفل المختطف ياسين حماني