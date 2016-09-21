بعد أن وصفت المجاهدين إبان الثورة بالإرهابيين: احمد أويحيى يرد على فرنسا حول شهداء الجزائر
ندّد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد أويحيى، بتصريحات رئيس الجمعية الفرنسية لضحايا الإرهاب، الذي وصف المجاهدين إبان الثورة بالإرهابيين. وقال الحزب في بيان موقع من طرف احمد أويحيى أن تجمع "الأرندي" يستنكر التصريحات التي بدرت من رئيس الجمعية موضحا، أن المجاهدين والمجاهدات هم كافحوا ضد الاستعمار وجرائمه، وأن الفرنسيون يخلطون بين كفاح شعب من أجل الحرية وبين الأعمال الإرهابية.
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