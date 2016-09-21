وزير المجاهدين يرد على مراسلة بن خلاف حول استرجاع جماجم الشهداء





باشرت وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بباريس باتخاذ الإجراءات التي تتعلق بملف استرجاع جماجم ورفات شهداء المقاومة الشعبية، التي تعود لمحمد لمجد بن عبد المالك المعروف باسم شريف "بوبغلة" والشيخ بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة (منطقة بسكرة في سنة 1849) وموسى الدرقاوي وسي مختار بن قديودر الطيطراوي وعيسى الحمادي وكذا القالب الكامل لرأس محمد بن علال بن مبارك الضابط والذراع الأيمن للأمير عبد القادر، والتي تحتفظ بها فرنسا في مخزن متحف الإنسان بباريس. وقال وزير المجاهدين الطيب زيتوني في رده على مراسلة النائب البرلماني لخضر بن خلاف، حول التدابير التي تنوي الوزارة المعنية لاسترجاع الجماجم، إن الملف قد أدرج ضمن الملفات موضوع المباحثات مع الطرف الفرنسي وتم التكفل به بالتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بباريس. و يجدر الذكر، أن الجزائر وافقت على طلب فرنسا باسترجاع جثث تعود ليهود ومسيحيين أوروبيين إلى عائلاتهم.

عدد القراءات 15 مرة | قراءات اليوم 15 مرة