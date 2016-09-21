مساهل يشارك في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي المخصصة لجنوب السودان





شارك وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الاستثنائية لمجلس السلم والأمن الإفريقي المخصصة للوضع في جمهورية جنوب السوادن. ودرس الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة ال71 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة و الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس مجلس السلم والأمن للشهر الجاري تطورات الوضع في جنوب السودان. وشكلت الصعوبات التي تعرقل تطبيق الاتفاق حول تسوية النزاع وكذا الجهود المبذولة لاستتباب السلم والأمن في هذا البلد محور أشغال هذه القمة. وأكد مساهل في تدخله خلال النقاش أنه يتعين على أطراف النزاع في جنوب السوادن بذل كل الجهود من اجل تسوية النزاع الحالي موضحا أن مستقبل هذا البلد يخص سكان جنوب السودان وحدهم. وأشار بهذا الصدد أن أي مسار يؤدي إلى السلم والاستقرار أو أي وضع يؤدي بهذه الجمهورية الشابة إلى التمزق يشكلان رهانا حيويا بالنسبة لهذه الأمة الإفريقية. وذكر أن الجزائر كعضو في مجلس السلم والأمن الإفريقي وفي السلطة الحكومية المشتركة من أجل التنمية تفضل الحل السياسي القائم على الحوار والمصالحة الوطنية. كما حث مساهل المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي ودول الجوار إلى مرافقة سلطات المرحلة الانتقالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في إقرار السلم والأمن نهائيا ووضع المؤسسات وتحسين ظروف العيش للمواطنين الذين عانوا من ويلات الحرب سنوات طويلة. وجدد التزام الجزائر بدعم أي مسعى يصب في سياق حل نهائي للنزاع قي هذا البلد الإفريقي.

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