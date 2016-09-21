من قبل الاحتلال المغربي: حركة الإصلاح الوطني تندد بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الصحراوي





نددت حركة الإصلاح الوطني أمس الثلاثاء بالانتهاكات "المتواصلة" لحقوق الشعب الصحراوي و الاعتداءات "اليومية" من قبل الاحتلال المغربي, معربة عن تضامنها مع الضحايا و أهاليهم في الأراضي الصحراوية المحتلة. و أكدت الحركة في بيان لها على أن "الإفراط في استعمال القمع و القوة ضد الناشطين و الحقوقيين و عموم الصحراويين و الصحراويات و حتى ضد الإعلاميين و النشطاء الأجانب هو نهج كل احتلال بغيض و لغة كل مستبد ظالم و مصيرها الانهزام و الاندحار أمام قوة الحق و صلابة المطالب الشرعية و في مقدمتها إنهاء الاحتلال و تقرير مصير الشعب الصحراوي".كما حيت حركة الإصلاح صمود كل الصحراويين سواء في المناطق المحتلة أو في مخيمات اللاجئين أو المتواجدين عبر أنحاء العالم, داعية إياهم "لمواصلة وتفعيل كل وسائل الصمود و مقاومة الاحتلال".كما دعا الحزب الدبلوماسية الجزائرية "إلى مضاعفة الجهود من خلال الهيئات الدولية و المنظمات الإقليمية و الدفع أكثر من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير في أقرب الآجال لتصفية آخر استعمار في إفريقيا".

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